La settimana scorsa è stato un vero plebiscito per la juventina lavaleferry: splendidi occhi, lunghi capelli biondi e sguardo accattivante: eccola dunque in copertina!

E che passione ardente per la Juve... Postando una sua foto su Instagram, rigorosamente in maglia bianconera, scrive: 'Alcune preferiscono accostarla a décolleté e/o fondoschiena io quando si "parla" di Juve preferisco metterci la faccia'.

Scelta senza dubbio vincente quella di Valentina, applausi per lei!

Al suo fianco, in copertina, potete ammirare una tifosa nerazzurra, giusto per darvi un assaggio delle nuove foto di oggi: si parte appunto con le interiste, seguono le cugine milaniste, le immancabili juventine, una napoletana, una laziale e tre romane!

A voi la scelta, votate la vostra tifosa preferita con un commento e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà il primo piano della prossima settimana.



Per le ragazze, signore e signorine: mandateci le vostre foto che posteremo anche sul nostro canale Instagram e non dimenticate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM.

Buon tifo a tutte!