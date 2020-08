Europa League, otto squadre rimaste, gli esperti hanno ridisegnato la lista delle favorite per il trionfo finale. Primo posto per il Manchester United, il cui successo è proposto a quota decisamente bassa, 2,75. L'Inter è la rivale più accreditata, a 4,50. Completa il podio, a 6,50, il Siviglia, primatista di successi nella competizione con 5 trofei. Seguono il Bayer Leverkusen a 7,00 e il Wolverhampton a 8,00. Poi si va in doppia cifra: Shakhtar a 15, Basilea a 25, Copenaghen a 75.