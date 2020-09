Il Vicenza vuole sopperire alla mancanza di un portiere di livello per la prossima stagione in Lega Pro. Il nome numero uno sul taccuino dei dirigenti biancorossi,secondo trivenetogoal, è il classe ’94 Ivan Provedel dell’Empoli.



L’estremo difensore, 18 presenze in azzurro la scorsa stagione, potrebbe essere il rinforzo giusto di ‘esperienza’, data anche dall’esperienza in A sempre con i toscani, e qualità per la squadra del tecnico Di Carlo.



La richiesta dell’Empoli per cedere il giocatore è orientata ad un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 300mila legato ad alcuni bonus, il Vicenza in queste ore sta riflettendo sulle prossime mosse