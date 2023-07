Al Corriere della Sera edizione Milano ha parlato il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che si dice soddisfatto circa la ventilata intenzione della Sovrintendenza di apporre il vincolo sullo stadio Meazza in San Siro:



"Ho vinto senza neanche combattere perché ero dalla parte giusta, quella della legge. Il vincolo lo decide la Sovrintendenza. Io non ho fatto altro che leggere la realtà come ha fatto la sovrintendente. Non ha seguito una parte o l'altra, ha seguito delle regole. Sono stato l'unico a dirlo ma le mie sono state scambiate per posizioni politiche. Qui non ha vinto nessuno, ha vinto la legge".