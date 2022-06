Vittoria della Liga e della Champions League, una stagione da incorniciare per il Real Madrid e Vinicius Jr, decisivo in finale contro il Liverpool. Ora le vacanze per il brasiliano e perché no, è anche il momento dei flirt e del gossip: c'è qualcosa con Ester Exposito?



E' la domanda che da giorni si fanno i tifosi di Vini e i fan dell'attrice spagnola, nota per il ruolo nella serie Elite. Ad alimentare i rumors ci ha pensato lo stesso attaccante, che ha commentato con un cuore bianco e l'emoji innamorata l'ultima foto pubblicata da Ester. Il commento non è passato inosservato e anzi, ha ricevuto oltre 40mila risposte dai follower dell'attrice: chi ha provato a intercedere per lui ("Dagli una possibilità!"), chi invece è già sicuro che anche questa volta Vini riuscirà nell'impresa ("E' la tua seconda Champions!").



Nella nostra gallery le foto di Ester Exposito!