Ennesimo capitolo in merito alla vicenda Vinicius Jr-Valencia e gli insulti razzisti da parte dei tifosi del Mestalla all'attaccante del Real Madrid. Il brasiliano ha lasciato il tribunale della capitale spagnola dopo aver testimoniato in relazione agli attacchi razziali subiti durante la partita giocata a Valencia lo scorso maggio, valida per il campionato spagnolo, quando il calciatore affrontò i tifosi avversari e la gara fu sospesa per diversi minuti, prima che il classe 2000 espulso dall'arbitro dopo un brutto fallo di gioco.



IL COMUNICATO DEL VALENCIA - Questo il comunicato da parte dei Murcielagos: "Considerate le informazioni pubblicate in merito alla presunta dichiarazione resa in tribunale dal calciatore Vinícius Jr. secondo cui l'intero stadio Mestalla gli aveva lanciato insulti razzisti nella partita tra Valencia CF e Real Madrid CF della scorsa stagione, il Club desidera esprimere la sua sorpresa, rifiuto e indignazione. Come ha riconosciuto pubblicamente lo stesso allenatore Carlo Ancelotti, in nessun caso il comportamento può essere generalizzato all'intero stadio Mestalla. Il Club è pienamente consapevole della gravità della questione. Il razzismo non ha posto nel calcio o nella società, ma non può essere combattuto con errori o bugie infondate. Questa questione richiede il coinvolgimento di tutti e il Valencia CF capisce che deve essere scrupolosamente preciso e responsabile in questo tipo di manifestazioni. I tifosi del Valencia non possono essere classificati come razzisti e il Valencia CF chiede a Vinicius Jr. di rettificare pubblicamente la sua presunta dichiarazione di questa mattina".