Rissa sfiorata nel derby delle squadre B di Madrid. L’attaccante del Real Madrid Castilla Vinicius Junior, dopo aver messo a segno una doppietta contro l’Atletico, è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio shock col capitano dei colchoneros Tachi. Il difensore ha commesso prima un brutto fallo sul talento dei blancos, poi l’ha “allacciato” a terra e infine gli ha rifilato un morso in testa. Si è scatenato subito un accenno di rissa in campo tra le squadre. L’arbitro ha deciso di risolvere la questione ammonendo i due protagonisti dell’episodio.



NON E' LA PRIMA VOLTA - L’attaccante classe 2000 del Real ha già fatto parlare di sé qualche tempo fa per esser stato pagato ben 45 milioni di euro per giocare poi nella squadra B dei galacticos. Il Real Madrid con questa scelta spera di abbassare l’attenzione mediatica sul giocatore, visto che le aspettative su di lui sono altissime.