Vinicius sbaglia un rigore, il Bernabeu fischia: il Real Madrid va ko contro il Valencia e può dire addio alla Liga

Getty Images

Doveva essere la pratica da sbrigare per mettere pressione al Barcellona, si è trasformata in una sconfitta che compromette pesantemente le speranze di rimonta in Liga:Un pomeriggio che lascia cicatrici importanti ai Blancos di Carlo Ancelotti, non solo per il risultato ma anche per i brutti segnali che arrivano dalla gara del Bernabeu: un tempo regalato, ma soprattutto la spaccatura che sembra allargarsi trae i tifosi delle Merengues.Il brasiliano è protagonista nel bene e nel male della gara, fa e disfa incassando la reazione negativa dei suoi tifosi.

- Tutto nasce nei primi minuti della gara. Dopo qualche dribbling sbagliato dalle tribune del Bernabeu si sentono alcuni mormorii,. Al Real viene concesso un rigore per fallo su Mbappé - contestato dal Valencia - e tutti si aspettano che sia proprio il francese a batterlo.. Ad acuire il nervosismo dei Blancos anche il, conche di testa sovrasta Rudiger e insacca alle spalle del 19enne, debuttante tra i pali madridisti. Secondo rigore sbagliato da Vinicius in stagione dopo quello contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

- Da lì in poi i fischi accompagnano Vinicius Jr, che vuole riscattarsi e al 50' ci riesce parzialmente: dalla sua azione nasce un corner per il Real e sugli sviluppi è proprio il brasiliano a realizzare per l'1-1. Il 20esimo goal in stagione, -4 dal suo massimo in camiseta blanca, e. Pareggio momentaneo e record non cambiano l'umore dei tifosi: non tutto il Bernabeu, ma una parte di esso fischia ancora Vini anche quando lascia il campo al 77'.

- La partita sembra essersi rimessa sui giusti binari per la squadra di Ancelotti, ma così non è e al 95' arriva la doccia fredda. Arriva. L'attaccante, entrato al 74', conferma di scatenarsi quando vede Real e in pieno recupero di testa realizza il goal del definitivo 1-2. Sfatando anche un tabù:. Lo ha fatto questa volta ed è un arete pesantissima, perché consente ai Murcielagos di allungare sulla zona retrocessione e, di contro, infligge un duro - si perdoni il gioco di parole - colpo alle ambizioni dei Blancos in Liga.

- "Il Real Madrid firma la resa" titola As e in effetti la sensazione è che lo stop del Bernabeu possa rendere estremamente complicata la rimonta delle Merengues in campionato. A preoccupare sono soprattutto i tanti fattori negativi che si accumulano in partita.. "È una stagione complicata per quanto riguarda i rigori - ammette Ancelotti a fine partita -. Bellingham, Mbappé e Vinicius hanno sbagliato... Ho cercato di dargli fiducia, ma ha sbagliato anche questa volta". A chi invoca una gerarchia più netta con Mbappé primo rigorista, il tecnico non dà una risposta certa: "Vedremo".

Il problema rigori ne nasconde un altro, il collidere degli ego dei tanti campioni nella zona offensiva che a volte prende il sopravvento rispetto agli interessi della squadra. Capire perché Vinicius volesse quel rigore non è complicato, al di là della possibilità di eguagliare il Fenomeno c'era anche la voglia di ritrovare un goal che mancava da quasi un mese, dal 9 marzo. Un errore dettato dalla troppa voglia di fare? Forse. Un errore perdonato dall'ambiente? Certamente no e quei fischi che hanno accompagnato l'uscita dal campo del brasiliano sono un pessimo segnale in vista dei prossimi impegni. "Vinicius è concentrato su ciò che sta facendo. Può giocare bene o male, ma è concentrato su ciò che fa", prova a minimizzare Ancelotti, ma per il tecnico sarà fondamentale trovare il modo di gestire l'ego di tre fuoriclasse come Mbappé, Vinicius e Bellingham. Sono sì compagni di squadra, ma allo stesso tempo potenzialmente rivali per il Pallone d'Oro: questa competizione individuale può essere benzina per animare l'attacco del Real, ma può anche essere un boomerang per il finale di stagione. Che può ancora dare tanto al Madrid: la Liga forse è scappata via, ma restano ancora la Champions League (prossima sfida con l'Arsenal ai quarti), la Copa del Rey (finale con il Barcellona) e il Mondiale per Club.

