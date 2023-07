In passato la bellissima ex-pallavolista Key Alves è stata collegata al calciatore del PSG Neymar Jr. con cui ha avuto una breve relazione. Da tempo i due non si frequentano, ma in Brasile i più attenti ai social network hanno notato alcuni, molti, collegamenti diretti con la stella del Real Madrid, Vinicius Jr.



Oggi Key Alves è imprenditrice di una linea di profumi e luxury, ma è anche notissima per la sua pagina hot su onlyfans. E il rumors della relazione con Vinicius per ora resta solo una deduzione dei giornali scandalistici verdeoro, ma quel che è certo è che Key continuerà a far parlare di sé.



La conoscevate? Eccola nella gallery.