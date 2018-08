Vinnie Jones, ex calciatore del Wimbledon e 'cattivo' per eccellenza del calcio inglese, attacca Mesut Ozil, come si legge sul Sun: "Se non ti va di giocare a calcio puoi sempre andare a lavorare in cantiere a costruire strade o in un ospedale a cucinare cibo per i poveri. Fai qualcosa che ti renda davvero orgoglioso se non sei felice di fare il lavoro più bello del mondo".