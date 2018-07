La lungimiranza potrebbe pagare. Negli uffici della Fiorentina si sfogliano i contratti per sperare che le clausole inserite si avverino. Pantaleo Corvino ha giocato strategicamente, muovendo il presente e azzardando il futuro. Ante Rebic e Khouma Babacar potrebbero far sorridere la società toscana, rivitalizzandone un mercato che si scontra con una esasperata difficoltà di manovra economica.



FOLLIE MONDIALI - L'avventura della Croazia ha sancito l'esplosione della voglia delle potenze straniere di Rebic. L'attaccante, fin dall'esperienza fiorentina nel giro della Nazionale, è stato confermato in rosa dal CT Dalic e ha vertiginosamente elevato il proprio valore, scaturendo i sorrisi degli uomini tecnici viola. La percentuale, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, è del 50% della futura rivendita (plusvalenza), non il 30% diffuso nelle scorse settimane.



RE-BIS - La prima cessione liberò la rosa di un elemento marginale, la seconda potrebbe svoltare il mercato della Fiorentina, sbloccando l'impasse nel quale è caduto. Perché Bayern Monaco e Manchester United sono sulla scia del giocatore trasferitosi a titolo definitivo all'Eintracht Francoforte dopo aver raggiunto le quindici presenze nella stagione scorsa, clausola inserita nell'accordo per il prestito alla società tedesca. Che, ora, sta trattando con le due potenze - ma non solo - per una cifra superiore ai trenta milioni di euro, vedendo moltiplicare almeno per quindici l'esborso.



BABA-CAR SHARING - Non solo Rebic. Perché anche Babacar potrebbe dotare i viola di un ulteriore incasso. Non ai livelli del croato, ma comunque soldi da non sottovalutare. Il 10% dell'ipotetica cessione del senegalese al Crystal Palace andrebbe in mano a Corvino: il Sassuolo starebbe trattando il calciatore con gli inglesi, ma l'accordo è ancora da trovare. Grazie alle due scelte aguzze, la Fiorentina vede meno ombre su scelte illuminanti. Dopo aver praticamente concluso l'operazione che porterà Gerson alla corte di Pioli, le operazioni per Mario Pasalic e Marko Pjaca tornerebbero in auge.



RIMPASTO - Il mercato al ribasso, dunque, finirebbe. Niente elemosina in sede di trattativa, bensì possibilità concrete di agire per i due croati, sull'asse con l'agente Marko Naletilic. Quindici milioni di euro da Rebic, poco più di un milione da Babacar: il rilancio parte da qui. I prestiti con diritto di riscatto si tramuterebbero in qualcosa di più concreto. La Juventus vuole soldi: non tutti i venticinque milioni, ma almeno una parte; il Chelsea, invece, sta chiudendo con l'Atalanta ma i buoni uffici di Corvino potrebbero ribaltare la situazione. Dopo Kalinic, potrebbe essere Rebic a regalare colpi, nuovamente, croati.