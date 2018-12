Era proprio quello che ci voleva.. Quella che si mostrava come unaschiacciata dall'avversario, nuda nelle proprie difficoltà come spesso accaduto negli ultimi due mesi e mezzo, si è riscoperta quella squadra capace di inanellare sei vittorie consecutive nel momento più aulico della cavalcata nella scorsa stagione. Proprio come allora, in un match dove le emozioni le ha create il Milan, è bastato un lampo per accendere la fiammella e far sentire Firenze unita in un solo grido: ""., quella di 'San Siro', che riporta la mente a quando Amauri fece impallidire i rossoneri.. Invece si è accentrato, ha saltato Calabria e ha silurato Donnarumma. Gigio ha perso il confronto con il coetaneo Lafont: tra i due portieri più giovani del campionato, il francese è risultato il più decisivo a Milano. Vuoi perché la Fiorentina non ha praticamente mai tirato in porta,, prolungamento della parata su Caputo nel derby contro l'Empoli.a: certo, Lafont ha parato molto e il Milan, soprattutto con Calhanoglu, ha sbagliato altrettanto; certo, Gattuso ha dovuto inventarsi di sana pianta il centrocampo, affidarsi a un claudicante Higuain e rivoluzionare l'ecosistema della formazione titolare., riprendendosi dopo alcune uscite non esattamente perfette.. Là davanti, tra mille difficoltà, per una volta è bastato lo spunto dell'unico fenomeno in squadra.. La zona Champions League dista solamente tre punti, ma guai a far proclami o montarsi la testa. La vittoria di 'San Siro' non deve illudere, la crisi del gioco non è ancora finita e un gennaio senza rinforzi getterebbe tutto alle ortiche.: lanciarsi, in un campionato dove le competitors e non solo stanno faticando, e magari rimpinguare il tasso tecnico, potrebbe regalare a Firenze un bel gioiello inaspettato di stagione.