O meglio, pochi e non sempre buoni. Toppe e rincalzi, non giocatori di primo ordine. Così funziona un po' dappertutto:, uno che sappia essere protagonista in una squadra invischiata in lampanti difficoltà di gioco e di risultati.L'ultima campagna trasferimenti, quella estiva, è stata condotta a suon di prestiti e operazioni low-cost. Sulla carta, niente di male, perché Gerson e soprattutto Pjaca rappresentavano due innesti capaci di poter fare la differenza. Almeno potenzialmente.Quindi, nel caso,(per esempio). Il fatto è che i calciatori veri costano, e costano sempre, comunque e costantemente. E considerata la volontà di spendere di una società che vive in autofinanziamento, specialmente se questa si chiama Fiorentina, allora lo scoraggiamento diventa certezza: anche a gennaio ci sarà poco da sorridere.. Quella che vorrebbe portare a un mercato fatto di tre colpi: due "toppe" e un elemento offensivo di valore, che dia qualità, una nuova linfa e ulteriori possibilità nel mazzo delle scelte in attacco. La gara contro l'Empoli rappresenta uno spartiacque pericoloso. Dopo otto partite senza vittoria e un pareggio che ha placato il patibolo a cui sarebbe stata sottoposta la Fiorentina se fosse uscita sconfitta dal 'Mapei', l'imperativo nel derby può essere solamente uno: tre punti e qualche giorno sereno fino al rendez-vous di Milano.