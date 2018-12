. Uno scontro diretto per l'Europa, contro una squadra che non sta altrettanto meglio dei viola ma che, presa singolarmente, al netto delle assenze tra infortuni e squalifiche, rimane un ostacolo duro, specialmente a San Siro, dove chiunque ha sempre faticato, in special modo laDopo la zampata nel recupero di Mirallas a Reggio nell'Emilia - che ha evitato di cadere nel vuoto alla truppa di Pioli -. Quattro punti e, tra questi, una vittoria che mancava da oltre due mesi e mezzo. C'è da sorridere e dare continuità ai risultati, visto che la classifica non ha voltato le spalle alla Fiorentina in questo arco di tempo. Il Milan, quarto, dista solamente cinque punti, mentre la zona Europa League appena due. Fortunatamente, niente è perduto.. Basterebbe un gol da tre punti a 'San Siro', una vittoria donerebbe un sereno natale e un'iniezione di fiducia colossale in vista della gara interna contro il Parma.. Consolidarli - accogliendo al rientro dallo stop per squalifica Veretout e Milenkovic - potrebbe essere la svolta alla stagione. Trovare un nuovo equilibrio, insomma, con uno sguardo anche alla panchina: perché Dabo scalpita e Pjaca, prima o poi, sboccerà. Speriamo.