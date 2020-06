è entrato da subito nel cuore di tutti i tifosi della Fiorentina per i suoi modi gentili e simpatici, oltre che per la sua determinazione e le sue ambizioni. Dopo 17 anni di era Della Valle, che con la piazza avevano un rapporto decisamente altalenante, il tycoon americano è riuscito a conquistare tutti e subito, riportando serenità ed entusiasmo in un ambiente che sembrava logoro.Commisso ha fin da subito trovato moltissime difficoltà nel lavorare come avrebbe voluto, rimanendo bloccato tra vincoli di vari tipi, che l’hanno decisamente infastidito.Proprio in questo contesto stanno giocando una partita importantissima i tifosi viola, che hanno tappezzato Firenze di striscioni #NoiStiamoConRocco, ergendo sostanzialmente il tycoon a unico e vero condottiero del futuro della Fiorentina.Tutto questo affetto incondizionato, non può che alimentare la voglia di Commisso di fare qualcosa di grande, considerando quanto l’affetto della gente abbia avuto un ruolo importante per lui.