Un motivetto "remixato" per disegnare ottimamente la fase di mercato che sta vivendo la Fiorentina. Le soluzioni di ripiego a basso costo - nullo, addirittura, quello di Gerson - sono la conferma delle difficoltà viola. Anche quest'anno, mille difficoltà campeggiano intorno a speranze e strategie. Come sempre, a corto di denari, anche quando questi sarebbero tanti. Aggrappati a Rebic - viene quasi da sorridere - per potersi permettere un esterno degno del tridente insieme a Simeone e Chiesa. L'assenza di un regista ha portato all'obbligo di trasformare Veretout, al netto dell'acquisto di Norgaard. E via dicendo.



Pjaca e Pasalic, sembrava tutto fatto. A quanto pare non lo era. La Fiorentina si è fidata del procuratore Marko Naletilic, rimanendo scottata. Sarebbero stati due innesti propedeutici. Invece adesso bisogna accontentarsi. A meno di imprevisti sviluppi sul fronte relativo al calciatore croato dell'Eintracht Francoforte - sul quale i gigliati vantano il 50% della futura plusvalenza - profili come El Shaarawy rimangono un miraggio, salvo clamorosi svenimenti dalle parti di Roma. Dove, intanto, sperano di godersi una grande stagione di Gerson, ceduto in prestito secco, senza dare a Corvino e Freitas possibilità certe di trattenerlo.



Tutti dietro al mister, come sempre. Nella speranza che con le sue doti riesca a rivitalizzare il possibile. Il mercato è fermo al palo. Sembrava tutto fatto, invece bisogna rincorrere.