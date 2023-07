Ancora una manciata di ore e la dirigenza della Fiorentina consegnerà nelle mani di Italiano il suo nuovo regista. Arthur Melo si prepara ad indossare la maglia Viola e già questa sera potrebbe essere a Firenze per sostenere le visite nella giornata di domani prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai viola. Rimanendo all’aspetto puramente economico, si tratta di un autentico capolavoro da parte della Fiorentina che strappa il giocatore in prestito oneroso con riscatto fissato a circa 20 milioni ma, soprattutto, con larga parte dell’ingaggio pagata dalla Juventus. Decisamente non male per uno che fino a pochi anni fa veniva considerato come l’erede di Xavi e che la Juventus pagò letteralmente a peso d’oro nello scambio fra il brasiliano e Miralem Pjanic.



DUBBI - Se sul piano finanziario quest’operazione è una certezza per la Fiorentina, resta certamente qualche dubbio sulle condizioni fisiche e mentali del giocatore, rientrato a Torino dopo la stagione disastrosa dal punto di vista del minutaggio a Liverpool. Quanto tempo servirà per riattivarlo? Avrà le motivazioni giuste per far bene in un gruppo di lavoro come quello viola? Ma soprattutto, riuscirà davvero a tornare sui livelli che più gli competono? Interrogativi legittimi che si pongono i tifosi ma che ci auguriamo si sia posta anche la dirigenza. Anche perché parliamo di un ruolo cruciale come quello del regista che presto vedrà partire in direzione Manchester Sofyan Amrabat. Insomma, Arthur è una vera e propria scommessa per la Fiorentina e in quanto tale può esser vinta come persa. Rischiare di rimanere scoperti in un ruolo fondamentale come quello del mediano è estremamente rischioso. La soluzione, dunque, è quella di far conto che il brasiliano non sia proprio arrivato e di tenere vive le piste che portano a profili alternativi come Nico Dominguez: con la probabile Conference da giocare ci sarà posto per tutti. A quel punto la Fiorentina si sarà tutelata nel caso in cui Arthur non renda. Se invece il brasiliano dovesse rifiorire, allora il capolavoro sarà anche sotto il punto di vista tecnico.