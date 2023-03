Come sempre più spesso ci sta capitando, per analizzare in maniera piuttosto esaustiva il momento della Fiorentina basta considerare i numeri delle ultime uscite. Sette partite fra campionato e Conference, sette vittorie, sedici gol fatti, quattro subiti. Di fatto, la Fiorentina a marzo ha solamente vinto e non perde dalla gara del 12 febbraio, quella in casa della Juventus con gol annullato a Castrovilli per un tacchetto di Ranieri in fuorigioco. In mezzo, un solo pari nel derby e vittorie estremamente prestigiose come quella col Braga in trasferta o quella con il Milan Campione d’Italia in casa. Una Fiorentina che sta scalando posizioni su posizioni in campionato riuscendo ad agganciare Bologna e Torino a 37 punti. Con Juve e Atalanta rispettivamente a +4 e +8. Lontane, sì, ma, visto il trend delle ultime settimane, assolutamente alla portata della Fiorentina.



CRUISE CONTROL – Eppure quella col Lecce non è stata una gara memorabile in termini di spettacolo. Tutt’altro, il match del Franchi si è giocato per larghi tratti a ritmi estremamente bassi con poche occasioni da gol e con entrambi i portieri a lungo inoperosi o, comunque, quasi mai protagonisti. Tuttavia, anche in un pomeriggio uggioso e dal tasso tecnico non eccelso, la Fiorentina non ha mai dato l’impressione di non essere in controllo della partita. Una squadra paziente, mai frenetica, che sa che, prima o poi, riuscirà a pungere: questa è la nuova Fiorentina che può contare su rinnovate consapevolezze. E così è stato: pennellata leonardiana di Saponara, taglio di Gonzalez, Gallo costretto all’autogol, e tanto è bastato. Da lì in poi la viola ha gestito, senza mai sbilanciarsi troppo o rischiare di venire trafitta in alcun modo. Settima marcia ingranata, cruise control attivo, ora per i gigliati, sempre più sulle ali dell’entusiasmo, c’è l’Inter all’orizzonte dopo la sosta.



QATAMRABAT – Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E quando la tattica la fa da padrone è Sofyan Amrabat, come spesso gli capita, ad emergere da protagonista. Con il Lecce Amrabat ha giocato una gara, l’ennesima, di straordinaria pulizia tecnica unita al sempre perfetto lavoro in fase di interdizione. Dopo il caso scoppiato nell’ultimo giorno di mercato, Sofyan si è di nuovo calato al 100% nel progetto Fiorentina e Italiano non può essere più soddisfatto di così dopo aver ritrovato il centrocampista che ha incantato gli occhi del mondo in Qatar. Non una bellissima notizia per tutte quelle squadre che in estate vogliono provare l’assalto al centrocampista, Barcellona e Tottenham in primis. Il suo contratto scade nel 2024, è vero, ma la Fiorentina può avvalersi di una clausola che ne prolungherebbe la scadenza fino al 2025. Impossibile dunque far leva su scadenze prossime o su rendimenti altalenanti per tutte le pretendenti. Per portarsi a casa questo straordinario mediano ci sarà da sborsare, e parecchio.