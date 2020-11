La Fiorentina riabbraccia, dieci anni dopo, il tecnico che maggiormente ha lasciato il segno nel recente passato, che viene automaticamente associato alla Champions League, e non può che essere Cesare Prandelli.Pare quindi la scelta più logica quella di richiamare il tecnico di Orzinuovi per risollevare l’ennesima stagione grigia.L’esperienza di Iachini, perfetto nel salvare la squadra lo scorso anno, doveva finire in estate, senza girarci intorno.lasciando vari punti interrogativi. Iachini non è mai riuscire a trovare il sistema di gioco adatto a valorizzare la rosa, sbagliando spesso ruoli e cambi, finendo nell’occhio del ciclone dopo una serie di prestazioni negative sotto il piano del gioco del carattere, dal pareggia contro lo Spezia, fino alla triste partita contro il Parma.Prandelli, quindi, ha un compito arduo adesso, ricucire quello strappo interno alla Fiorentina, unire il gruppo e riuscire a far esprimere ogni calciatore al meglio. Dopo tre allenatori, finalmente, la squadra viola torna alla difesa a 4, con moduli come il 4-3-3 capaci di esaltare le qualità della rosa. A Prandelli non viene chiesta nessuna posizione in campionato specifica, ma solo di fare bene,