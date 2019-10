Dopo un’estate movimentata in casa Fiorentina, iniziata con la cessione della società a Commisso, proseguita con la telenovela Chiesa e la sua voglia di Juventus, con l’inizio del campionato tutto sembrava essere tornato al proprio posto, forse in uno stato di calma apparente. Il campo, dopo un inizio zoppicante, ha dato ragione a Montella e ai suoi ragazzi, che hanno collezionato 5 risultati utili consecutivi, oltre alla splendida vittoria di San Siro come ciliegina, a testimoniare il valore di un gruppo giovane ma con ottime individualità e sorprese.



CASTROVILLI - Il giovane Gaetano Castrovilli è senza dubbio una delle note più liete di casa viola, classe ’97 che dopo due anni di Serie B a Cremona è tornato sulle sponde dell’Arno per essere protagonista. Sono bastate 7 prestazioni più che convincenti, unite alla sua grande voglia di Fiorentina, per far sedere il suo agente e Pradè al tavolo delle trattative, concluse con un rinnovo fino al 2024. Ennesima dimostrazione di lungimiranza e attenzione da parte della nuova società viola, che non ha voluto nemmeno far passare nella testa del ragazzo le voci di un possibile addio, blindandolo e promuovendolo a giocatore simbolo del progetto di crescita.



CHIESA - Situazione molto più spinosa quella legata a Federico Chiesa, che ha un contratto in scadenza nel 2022, e tante idee per la testa. La volontà di trasferirsi in un club che gli possa garantire trofei c’è. Inutile nasconderlo, ma anche il suo legame con la Fiorentina è forte, motivo per cui durante l’estate ha preferito accettare le decisioni dall’alto piuttosto che arrivare allo scontro frontale. La Fiorentina vorrebbe rinnovare il contratto anche del numero 25, che per ora sembra però restio a firmare il prolungamento, chiamando Pradè e Joe Barone agli straordinari per salvaguardare un patrimonio del calcio italiano e la Fiorentina.