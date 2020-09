La Fiorentina riparte da dove aveva lasciato, una vittoria in casa contro il Torino, con una prestazione solida e quadrata., la Fiorentina ha buone qualità e più volte sfiora il gol, sfruttando i suoi giocatori di maggior talento, anche se la rete arriva solo a poco più di 15 minuti dalla fine, dopo svariate occasioni sprecate.La questione attaccante, in casa Fiorentina, va avanti dalla fine dello scorso campionato, con tanti numeri 9 accostati alla viola. Iachini e Pradè hanno più volte dichiarato di credere ciecamente nei tre attaccanti che sono già presenti in rosa, ovvero Kouame, Vlahovic e Cutrone. L’ivoriano ex Genoa, in questo momento, è il preferito dell’allenatore, ed è partito titolare anche ieri. Il lavoro di Kouame è prezioso, e il ragazzo più volte va vicino al gol, anche se non sono da dimenticare le occasioni sprecate dal numero 11 viola, che un bomber di razza avrebbe tramutato più facilmente in gol.Una nota molto positiva della Fiorentina è sicuramente Gaetano Castrovilli, fresco di maglia numero 10 sulle spalle. Dopo una gara altalenante del centrocampista pugliese, è proprio lui a regalare i tre punti alla Fiorentina, grazie ad un inserimento da grande opportunista.