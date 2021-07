Il giorno dopo il 7-1 rifilato ai dilettanti bavaresi dell'Ostermunchen, la Fiorentina si gode 24 ore di riposo. Tempo utile per rilassarsi e ricaricare le batterie, ma anche per guardare indietro e trarre il bilancio di un mese e spiccioli assolutamente non semplice a livello di comunicazione e scelte societarie.Ovvero la storia di questi trenta giorni abbondanti. Gattuso, Antognoni, Ribery, persino Vlahovic. Quattro casi in cui il diretto interessato afferma il contrario rispetto alla versione della società gigliata. Li ripercorriamo al volo.dice che sarebbe stato Commisso a chiedere la clausola di riservatezza, quando invece dall'America erano arrivati inviti a rimuoverla;lamenta una mancata telefonata da parte dei dirigenti viola, che fanno sapere invece di averlo sentito a giugno;accusa Commisso di averlo allontanato senza riconoscenza, mentre l'intento del presidente viola, a giudicare dalle sue parole, era quello di valorizzare le conoscenze dell'Unico Dieci. E si arriva a, che, rispondendo ad un tifoso, assicura che firmerà il rinnovo di contratto una volta che gli verrà proposto. Il problema è che la Fiorentina, praticamente, non sta facendo altro: il mercato in entrata è fermo, e quello in uscita procede a rilento., e allora quest'ultima sembra più un'uscita infelice da parte del serbo, ieri trattenuto dal DG Barone per una ventina di minuti di colloquio dopo la partita. Possibile, probabile, che si sia trattato di una ramanzina, dai toni in ogni caso non accesi. Del resto, il giocatore ha comunque mostrato un'apertura forte.Lo stesso che ha permesso a Vlahovic di segnare 21 gol nella passata stagione, lo stesso che gli è mancato in occasione di questa inconsapevole dichiarazione.. Non è italiano, pur sapendosi esprimere è possibile che qualche sfumatura vada persa, specie in contesti non formali. Ma resta il fatto che, dopo le tre burrasche generate dalle vicende Gattuso (e di conseguenza Italiano), Antognoni e, su scala minore, Ribery, questa, in un ritiro caratterizzato nonostante tutto da un'atmosfera gradevole.Gradevole come un 7-1 nella prima uscita stagionale. Il gol subito è un episodio, un mani in area su una conclusione ravvicinata. Le reti realizzate, come ha sottolineato Italiano, sono arrivate tutte da azioni corali, quello che chiede l'allenatore.regala lampi di classe, Callejon è preciso e lavora bene insieme a Lirola (in odor di addio),incanta col tacco, Benassi, Duncan e Saponara tornano dai prestiti e danno spettacolo. C'è pure spazio per una rovesciata di, "così, de botto, senza senso". Ma il tutto va parametrato al livello degli avversari, assai basso. Uno sparring partner, l'Ostermunchen, che non ha però incassato gol dai due bomber viola, ovvero l'ancora inconsistentee il sorprendentemente impreciso Vlahovic. Nel caso del russo, niente di nuovo rispetto ai 93' messi insieme nei sette mesi precedenti. Italiano è convinto di poter lavorare sull'ex Zenit, glielo auguriamo. Per quel che riguarda: carichi di lavoro, pensieri legati a quella risposta galeotta, nuovi movimenti del 4-3-3 di Italiano.