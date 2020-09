Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dette ieri a Rtv38, hanno scosso un po’ tutto l’ambiente viola. “Credo che anche senza comprare nessuno la squadra è già forte, è a posto”, questa è la frase incriminata che ha fatto masticare un boccone amaro a tutti i tifosi della Fiorentina, che si aspettavano il grande salto di qualità durante questa estate.Questo mercato estivo sarà sicuramente atipico e molto complicato, con nuove date, il campionato spostato di qualche settimana e molta incertezza sul futuro. Per squadre come la Fiorentina, sarà necessario rinforzarsi e non poco, visto che la stagione precedente non è stata affatto brillante, ed i risultati post lockdown lasciano molte incognite.C’è sicuramente più di un pizzico di strategia nelle parole di Commisso, che aiutato da Pradè e Barone, starà sondando anche lui il terreno, cercando le “occasioni”, come le ha definite lui, per rinforzare la Fiorentina.Fin qui il mercato viola è stato immobile, caratterizzato da grandi interessi per giocatori di qualità, Thiago Silva su tutti, poi non andati in porto, ma