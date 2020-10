La Fiorentina esce dalla gara contro l’Udinese con tre punti pesantissimi, che fanno respirare tutto l’ambiente, soprattutto dopo le tantissime polemiche arrivate a seguito del pareggio contro lo Spezia. Analizzando la gara, però, la vittoria è effettivamente una delle poche cose positive della Fiorentina di ieri, che ha commesso gli stessi errori che si porta dietro da tempo, rischiando di compromettere la gara nuovamente.- Il tecnico marchigiano, e probabilmente anche i tifosi, ha visto apparire i fantasmi di Cesena dopo il 2-1 firmato da Okaka, che aveva riaperto la partita in uno dei tanti momenti in cui i viola parevano inermi, incapaci di ripartire e tenere in mano il pallino del gioco. A differenza della gara contro lo Spezia, però, la Fiorentina è riuscita a segnare il terzo gol, che le ha dato la possibilità di vincere, nonostante il secondo gol segnato dall’attaccante friulano.Se la Fiorentina ha sofferto per la mancanza di un’anima e un gioco nelle ultime partite, contro l’Udinese c’è stato un numero 10 capace di rubare a tutti il palcoscenico e incantare la platea. Stiamo parlando di Gaetano Castrovilli, che nella serata di ieri ha mostrato a tutti perché la Fiorentina ha deciso di puntare tutto su di lui, mettendolo al centro del progetto presente e futuro, lasciando partire più a cuor leggere l’altro figlio di Firenze Chiesa.. La Fiorentina, in un momento difficile come questo, ha un numero 10 da accudire e coccolare, un giocatore capace di accendersi e cambiare le partite.