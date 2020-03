Il mondo del calcio è ancora fermo, e mentre è in attesa di scoprire quando il pallone potrà tornare a rotolare sul prato verde, si inizia ad interrogare sul futuro, guardando già al prossimo mercato. La Fiorentina non è esente da questo lungimirante meccanismo, visto che Pradè e i suoi collaboratori, sono già alla ricerca del profilo giusto per la squadra viola del futuro, che dovrà però nuovamente fronteggiare le tante richieste per i gioielli di casa. Dopo la scorsa estate, che ha lasciato pesanti strascichi nell’annata di Federico Chiesa, la prossima sessione estiva sarà scandita dalle richieste per Gaetano Castrovilli.

Quasi a sorpresa, in questa altalenate stagione, la Fiorentina ha trovato un protagonista assoluto in Gaetano Castrovilli, che da buon ballerino quale è, si è preso il palcoscenico a forza di giravolte e piroette. Dopo essersi affermato come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e non solo, il ragazzo pugliese ha già creato dietro di sé una fila di estimatori che farebbero carte false per strapparlo a Commisso.La carta vincere della Fiorentina, è proprio la decisione di Castrovilli, che, con una stagione in più per mettersi in mostra, visto lo slittamento al 2021. Non ci sarà nessun nuovo “caso Chiesa”, nessun polverone di polemiche e volti tristi, nessun incontro segreto con l’agente, e soprattutto nessuna cessione fermata all’ultimo da Commisso., pronto a giocare fianco a fianco con l’amico, sia in viola che in azzurro.