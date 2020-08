In una delle estati più strane per il mondo del calcio, la Serie A si avvicina ad ampie falcate verso la ripresa, ed un mercato che deve ancora entrare nel vivo, ed aprirà ufficialmente solo a settembre. La Fiorentina, fin qui poco attiva, dovrà iniziare a mettere benzina nel motore, trovando i giocatori giusti per rendere la rosa più competitiva ed evitare di ripetere una stagione fallimentare come quella precedente.La parte più difficile è sempre quella legata alle cessioni, ma in un mercato così povero e complicato, sarà naturale separarsi da alcuni pezzi pregiati.. Il classe ’97 è senza dubbio uno dei pezzi più pregiati della rosa viola, nonché uno dei giocatori con la valutazione più alta, e con la sua cessione la Fiorentina pensa di poter costruire l’ossatura della squadra del futuro, visto che la richiesta in questo momento si aggira sui 60 milioni di euro.Le idee nella dirigenza gigliata sono molte, ma c’è una direttiva importante da seguire, ed è sostanzialmente quella di. L’attaccante sarà sicuramente una pedina fondamentale per il futuro, dopo troppi anni senza giocatori capaci di fare la differenza sotto porta, concome primo nome sul taccuino. A centrocampo i giocatori attenzionati sono due, uno per il presente e uno per il futuro,, che garantirebbero qualità e quantità per tanti anni. Situazione diversa per la difesa, che senza cessioni pesanti potrebbe anche non essere toccata, vista la solidità raggiunta da Iachini.