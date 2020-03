Pensare al calcio giocato, in questo momento, è più complicato che mai, e anzi ci auguriamo tutti che anche il mondo del pallone si fermi completamente per non aumentare ancora il numero dei contagiati. In questo periodo, allora, è giusto pensare al futuro, sia per guardare con serenità e speranza ai prossimi mesi, sia per prepararci al prossimo calciomercato e alla prossima stagione. Nel lavoro di programmazione, Rocco Commisso e la sua Fiorentina sono secondi a pochi, ed infatti gli uomini mercato della società viola sono già molto attivi per preparare il prossimo campionato, che nell’idea del tycoon americano, sarà quello della grande consacrazioneIl primo, e praticamente già sicuro del rinnovo di contratto è, talento classe 2000 che in questa stagione ha già segnato 8 gol tra tutte le competizioni, diventando uno dei giovani profili più interessanti d’Europa. Commisso tiene particolarmente al suo giovane attaccante serbo, tanto da voler essere lui in prima persona a voler annunciare l’estensione di Vlahovic, e viste le difficoltà del presidente di tornare in Italia, per ora è tutto posticipato.Il nodo che maggiormente intriga il mondo viola è quello legato al futuro di Federico Chiesa: sicuro partente l’estate scorsa, triste e svogliato con Montella, tornato innamorato della maglia viola con Iachini, che ha riacceso la passione nel numero 25. I discorsi per la sua estensione di contratto, attualmente in scadenza nel 2022, ma che la società viola vuole allungare di un anno, sono ancora in corso, e Pradè sta provando a toccare i giusti tasti con la famiglia ed il padre Enrico