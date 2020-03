In una situazione più che surreale, con l’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutta l’Italia e il calcio che non ha ancora deciso se fermarsi o no, si torna a parlare di campo, anche solo per stemperare la tensione. La Fiorentina ha pareggiato contro l’Udinese a reti bianche, in una partita giocata sotto ritmo, con entrambe le squadre che si sono accontentate di un punto, senza volersi fare male.La Fiorentina arrivava alla gara con un misto di emozioni e sensazioni molto diverse, visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni.. La squadra viola si è sostanzialmente accontenta, salvo per un paio di occasioni, del pareggio, che vale comunque un allungo sulle zone rosse della classifica e regala in vista dei prossimi impegni, se e quando saranno, maggiore serenità alla banda Iachini.L’unico giocatore che veramente poteva fare la differenza era Federico Chiesa, che anche ieri ha messo tutto quello che aveva per cercare di strappare i tre punti dalla Dacia Arena. La netta sensazione, inoltre, è che tutti i suoi problemi fisici siano superati, e sia tornato il momento di vederlo sulla fascia, visto che la sua partita è decisamente migliorata con l’inserimento di Cutrone e il suo ritorno nel centrocampo a cinqueIachini ha avuto alcune buone indicazioni in vista dei prossimi impegni, con la Fiorentina che dovrebbe affrontare il Brescia in casa nel prossimo turno, sempre in attesa del consiglio federale di martedì.