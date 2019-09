La Fiorentina ha concluso il mercato riuscendo ad ottenere un risultato inaspettato a giugno, ma più volte confermato dal nuovo patron Rocco Commisso, ovvero la conferma di Federico Chiesa. Il giocatore di maggior talento, tra smentite, comunicati interlocutori e frasi a mezza bocca, con la proprietà Della Valle era arrivato all’accordo di farsi cedere alla Juventus, palcoscenico nel quale il giovane numero 25 voleva misurarsi, provando a vincere in Italia e in Europa. Il piano era perfetto, la Fiorentina avrebbe incassato molti milioni ed il giocatore avrebbe raggiunto il suo scopo, ma la nuova proprietà americana si è prepotentemente messa in mezzo, arrivando al muro contro muro, bloccando in viola il ragazzo.



MALUMORE- Chieda ha vissuto un’estate molto complicata, come testimoniano anche le parole di Roberto Mancini dopo la gara dell’Italia di ieri, in cui ha ricordato al ragazzo di essere felice di giocare per un “grande club”. Anche l’allenatore degli azzurri ha cercato, infatti, di diradare le nubi di tristezza che aleggiano sopra al talento viola, che ha incassato il colpo della mancata cessione, senza uscire allo scoperto, ma coltivando la rabbia. Già dal suo arrivo negli USA per l’ICC il talentuoso attaccante ha mostrato un volto scuro, in una sorta di ripicca verso la società che l’ha trattenuto contro la sua volontà.



PIANI- Con la chiusura del mercato il problema sembra leggermente scemato, con Chiesa che si sta inserendo nel progetto viola, e con il passare dei mesi, la situazione può solo migliorare. Dall’altra parte, però c’è Commisso, che ha deciso di rilanciare la posta in gioco, visto che nella conferenza stampa di fine mercato ha detto: “Per Chiesa ho piani a lungo termine, voglio costruire la squadra intorno a lui, non tenerlo solo un anno”. Il prossimo passo di questa telenovela in salsa viola può essere solo l’incontro tra le parti, con la proprietà viola che vuole rinnovare il contratto del giocatore, aumentandogli sensibilmente l’ingaggio, ed il giocatore che dovrà prendere una decisione definitiva ed uscire allo scoperto. Il conto alla rovescia è iniziato…