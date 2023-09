Sgomberiamo immediatamente il campo dai dubbi, la Fiorentina vista ieri contro il Rapid Vienna ha offerto una prestazione ben lontana dalla miglior versione di sé stessa. Tuttavia, in una serata estremamente nervosa e carica di pressioni, quando il pallone pesa come un macigno, allora l’importante è solamente arrivare al risultato che ci si è prefissati, indipendentemente dalle inevitabili difficoltà che poi la Fiorentina ha effettivamente trovato. Una gara giocata sotto ritmo, in un primo tempo in cui il Rapid è anche andato molto vicino a trovare il vantaggio in più di un’occasione. Tanti i giocatori ancora in ritardo di condizione nello scacchiere di Vincenzo Italiano,che appare il lontano parente di quello che aveva chiuso la scorsa stagione quasi in stato di grazia. La differenza, però, come spesso accade in serate come questa,La prestazione offerta da Nico Gonzalez rasenta la perfezione. Unico a prendersi la squadra sulle spalle nella fase di gara più difficile per i propri compagni. Ma quel che ha colpito di più (e che è una costante in questa prima parte di stagione) è la cattiveria, l’aggressività e la consapevolezza che ha messo in campo l’ex Stoccarda. Nicoviola ed è a tutti gli effetti diventato il vero leader tecnico della squadra gigliata. La personalità con cui scaraventa il pallone dal dischetto al 90’ racconta tutto dello straordinario momento di forma di questo giocatore. Ricordiamolo, la Fiorentina lo scorso anno ha iniziato ad ingranare da gennaio, quando ha avuto a disposizione Gonzalez.Non dimentichiamo, in tutto questo, che la Fiorentina deve ancora definire diverse operazioni di mercato ad una manciata di ore dal gong. Fra tutte, quella più impellente è incredibilmente ancora quella di Amrabat, che sembrava poter lasciare Firenze il primo di luglio. Invece, di offerte soddisfacenti per tutte le parti in causa non ne sono arrivate e si fa sempre più concreta la possibilità che il miglior centrocampista dell’ultimo Mondiale resti un’altra stagione in riva all’Arno. Ci sarà comunque da recuperarlo? Forse.