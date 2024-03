Violamania: col Torino mezzo passo indietro. Ma un rosso sacrosanto può diventare motivo di dibattito?

Facciamo subito una doverosa premessa. Quella col Torino rappresenta senza alcun dubbio un’occasione persa per la Fiorentina. Non tanto per la sfida con i granata in sé. Il Toro è certamente una delle squadre più ostiche da affrontare e in casa si trasforma in una vera e propria falange spartana difficile da superare. Ma per come si era messa la gara la Fiorentina aveva il dovere di fare molto meglio di quanto non si sia effettivamente visto. E questo anche soprattutto per ciò che la Fiorentina aveva fatto vedere nel precedente turno di campionato in cui aveva letteralmente annichilito la Lazio con una partita perfetta. I viola si sono mostrati di nuovo in tutti i loro limiti.



STERILI – La Fiorentina ha giocato un tempo e più in superiorità numerica. Ma se qualcuno si fosse collegato solamente nella ripresa non si sarebbe assolutamente accorto che una squadra aveva ricevuto un’espulsione. Nonostante l’uomo in più i viola non sono riusciti a creare pericoli concreti a Milinkovic-Savic in una partita deludente da parte di tanti che invece avevano impressionato nel match contro la Lazio. Portare via un punto dall’Olimpico Grande Torino ci sta, ma questo è senz’altro un mezzo passo indietro nel percorso di ricerca di continuità mai trovata nel 2024.



POLEMICHE INCOMPRENSIBILI – Ma se la partita ha raccontato poco dal punto di vista tecnico, dall’altro lato si è dibattuto parecchio dell’arbitraggio di Marchetti, che, è vero, è parso non essere pienamente in controllo della gara, ma nell’episodio decisivo ha semplicemente applicato il regolamento. Ricci si è lasciato andare ad una protesta eccessiva e plateale per un fallo, netto, commesso da Arthur che è stato infatti giustamente ammonito. Il giallo al centrocampista granata, che era già stato ammonito pochi minuti fa, è una sanzione più che corretta. Ed è incredibile che si sia scatenato tutto questo dibattito su un episodio che ha ben poco da dire