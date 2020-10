La Fiorentina è riuscita a passare il terzo turno preliminare di Coppa Italia, battendo il Padova, in una di quelle partite che sulla carta dovrebbero essere facili, ma che i viola sono riusciti a trasformare in un impiccio non da poco. La giornata della gara è stata a dir poco surreale, visto che nella mattinata di ieri i padovani hanno scoperto tre casi di positività tra squadra e staff, sono stati costretti a sottoporsi ai classici tamponi,La cosa ancora più paradossale è stato il fatto che, mentre gli esiti degli undici titolari è arrivato immediatamente, per le riserve si è dovuto aspettare il 30’ del primo tempo, con i giocatori che si sono seduti in panchina alla spicciolata durante la prima frazione.Nonostante un clima molto difficile per gli ospiti, che pagavano due categorie alla Fiorentina, militando in Serie C, il copione della partita è stato il classico dei viola nelle ultime gare. La squadra di Iachini è andata avanti per 2-0 nel primo tempo, per poi spengere completamente la luce e scoprire il fianco agli avversari. Se con lo Spezia è arrivato il pareggio e con l’Udinese è servito un super Castrovilli, ieri è stato Terracciano a esaltarsi e chiudere la porta a pochi minuti dalla fine della gara, scongiurando i supplementari che avrebbero aperto decisamente la crisi della Fiorentina.Anche stavolta non tutte le colpe sono da imputare a Beppe Iachini, ieri sostituito in panchina dal suo vice Carrillo, ma se la sua squadra non riesce a esprimere un gioco, finendo per soffrire qualsiasi sia l’avversario, qualcosa che non va c’è sicuramente. Continuare ad usare Callejon come seconda punta, per esempio, è sintomo di poca apertura tattica, insistendo su un 3-5-2 che non è fatto per i giocatori della Fiorentina.