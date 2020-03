Da quando ha preso in mano la Fiorentina in estate, Rocco Commisso si è subito messo al centro dei riflettori, per la sua genuinità e la simpatia, oltre che per la grande voglia di investire nella squadra. Il tycoon italo-americano ha subito riacceso l’entusiasmo della piazza fiorentina, che era decisamente scemato dopo le ultime gestione Della Valle, e aveva grandi piani per il futuro della squadra gigliata, con la ferma volontà di portare la Fiorentina tra i primi club in Europa. Con il passare del tempo, però, Commisso si è dovuto scontrare con la burocrazia italiana e alcuni sistemi pregressi, che l’hanno portato ad una vera e propria battaglia per cambiare la Serie A.

. Commisso, da buon imprenditore americano di successo, sa bene che per poter diventare un club di prima fascia serve anche un impianto adeguato, che possa garantire un certo introito alle casse della squadra. La Fiorentina ha stretto un forte rapporto col, dove costruire il nuovo impianto tramite un bando pubblico, anche se la valutazione è stata ritenuta eccessiva., che ha annunciato che non parteciperà al bando per il terreno,RIVOLUZIONE-, anche sul piano sportivo, con la squadra che ancora avanza a singhiozzi. Nonostante il brillante progetto per il nuovo centro sportivo, che verrà realizzato in tre anni, Commisso dovrà faticare molto per portare la Fiorentina ai vertici del calcio italiano, anche se dal punto di vista degli investimenti non si è mai tirato indietro. Le idee e le intenzioni sono decisamente giuste, e per il bene della Fiorentina devono essere portate avanti come ha fin qui fatto egregiamente, ma la strada è tutta in salita.