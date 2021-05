Si conclude nel peggiore dei modi la tribolata stagione della Fiorentina, con un pareggio per 0-0 a Crotone, non riuscendo a fare praticamente neanche un tiro in porta contro la peggior squadra della Serie A. Poche idee, cambi rivedibili e zero emozioni sono state la ricetta per la squadra di Iachini che ha concluso nel peggiore dei modi un’annata che aveva regalato davvero poche emozioni.Il presidente non si arrabbi, visto che è sempre pronto a difendere le sue scelte, sottolineando come la sua Fiorentina abbia ricevuto troppe critiche, ma quello che stiamo per indicare è un dato., e forse sarebbe arrivato il momento di ammettere i propri errori, soprattutto per non rifarli. Se l’obbiettivo era di infrangere un record, questa Fiorentina ci è riuscita, ma non è certo una cosa di cui andare fieri.Arrivato, finalmente, il momento di pensare al futuro. La Fiorentina ha un disperato bisogno di una totale rivoluzione, che parta dalla squadra e arrivi fino ai vertici societari. Sicuramente tanti giocatori non si sono rivelati all’altezza delle aspettative, così come alcuni dirigenti. Una figura di grande spessore sia tecnico che politico sembra necessaria, e anche un’altra da affiancare a Pradè, come fu per Macia, potrebbe garantire il salto di livello.