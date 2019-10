Dopo la prima sosta per le nazionali, la Fiorentina di Montella ha trovato una nuova identità, un nuovo gioco, e soprattutto la vittoria. Per la verità ne ha trovate due, contro la Samp in casa e il trionfo di San Siro, senza dimenticare i due controversi pareggi contro la Juventus e l’Atalanta, per un filotto di quattro risultati utili che dalle parti del Franchi non si vedeva da tempo. Montella però si trova davanti un bel grattacapo, perché dopo quattro sfide elettrizzanti, con grandi stimoli e cornici di pubblico, si trova per la prima volta ad essere favorito, in casa contro l’Udinese, con l’obbligo di non sbagliare la gara.



TRAPPOLA- La gara contro i Friulani è il classico “trappolone” per le squadre ancora in crescita e costruzione come è la Fiorentina, che affronta un avversario tosto, che arriverà al Franchi per strappare anche un punticino. La filosofia del tecnico campano è di non cambiare niente, e presentarsi alla gara con la quita formazione uguale, visti gli eccellenti risultati e l’imminente sosta che farà rifiatare la squadra, sia i più giovani come Castrovilli che i più esperti come Ribery. Completare il filotto di cinque risultati utili, incluse le tre vittorie consecutive, vorrebbe dire tanto per la squadra viola, che vedrebbe cementificarsi tutte le sensazioni positivi fin qui raccolte.



DE PAUL- A rendere ancora più intrigante il lunch match di domenica c’è il grande ritorno di Rodrgio De Paul al Franchi, il sogno proibito, rincorso e accarezzato per tutta l’estate ma mai avverato. Il giocatore piace tantissimo a Pradè, che lo consce bene dalla sua esperienza alla Dacia Arena, e anche a Montella, che saprebbe ritagliargli uno spazio importante nel suo scacchiere. L’argentino ritorna dopo lo scellerato schiaffo a Candreva, che gli è costato tre turni di squalifica, e lo fa proprio in quello stadio che tutta l’estate è stato pronto ad abbracciarlo, e che sarebbe felice di farlo a gennaio, quando riaprirà il mercato, e si riaccenderanno i sogni.