Il nuovo debutto sulla panchina viola è andato secondo copione per Beppe Iachini, che è riuscito a fare punti in trasferta contro una diretta concorrente, il Genoa, e ha fatto vedere una squadra solida e decisamente poco spettacolare. Il punto guadagnato a Marassi avvicina la Fiorentina alla tranquillità, visto che con 9 giornate da giocare, i viola si trovano a 8 contro il Cagliari e momentaneamente con lo scontro diretto a favore.Il primo nome che deve balenare in testa, quando si pensa alla lista di giocatori su cui costruire un radioso futuro è quello di Dusan Vlahovic. Il classe 2000 si è caricato tutto il peso dell’attacco sulle spalle, riuscendo a raggiungere un bottino invidiabile di gol, già 13, nonostante l’assenza di un altro centravanti in rosa, che gli avrebbe potuto fare da sparring partner.Nella casella dei bocciati, a sorpresa, ci finisce invece Franck Ribery. Il numero 7, il cui talento è assolutamente fuori discussione, sembra arrivato decisamente alla fine di un ciclo in maglia viola. Le prestazioni in questa stagione sono state decisamente altalenati, alternando colpi di genio a incredibili errori. Il Ribery visto a Genova è la sua versione peggiore, indolente, mai in partita, e anche sciocco dopo un fallo brutto e cattivo fatto senza alcun motivo.