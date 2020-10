La Fiorentina si appresta a tornare in campo domenica al Dino Manuzzi di Cesena per affrontare la Spezia, con la ferma volontà di mettersi alle spalle tutte le polemiche e le voci che la sessione di calciomercato ha suscitato. Dopo la conclusione del polverone Chiesa, ceduto alla Juventus dopo due anni di capricci da parte del giocatore, l’arrivo di alcuni buoni innesti, e soprattutto la conferma di Beppe Iachini, sono tante le figure viola finite sul banco degli imputati.Iachini è probabilmente il primo ad essere messo in discussione, per mille motivi. La squadra che ha per le mani, a livello di materiale umano, sembra non rispecchiare il gioco che il tecnico ha in testa, anche vista l’assenza di un regista e di un centravanti che Iachini aveva espressamente richiesto in estate.Naturalmente anche i calciatori sono i primi su cui si punta il dito in caso di fallimento, così come su chi li ha scelti, ovvero Daniele Pradè, che più volte ha ribadito la sua totale fiducia nella rosa della Fiorentina. Anchepotrebbe nuovamente diventare oggetto di critiche, perché se dalla parte imprenditoriale la sua gestione è più che perfetta, con il meraviglioso progetto del centro sportivo che va a gonfie vele e la questione stadio sempre più vicina ad una conclusione, la parte sportiva desta qualche dubbio.Le partite prima della prossima sosta saranno determinanti per capire l’andamento della Fiorentina, che altrimenti dovrebbe vivere una nuova rivoluzione.