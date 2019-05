Le parole sono già state tutte spese. Definire e descrivere il momento della Fiorentina è un'azione dolorosa perché non esistono aspetti positivi. La concentrazione è sulle vicende fuori dal campo, dove la società si starebbe riorganizzando, perché all'interno del rettangolo di gioco, la situazione stride e il sorriso manca da troppo tempo. La Fiorentina si è ritrovata da non aver niente a cui ambire, a essere a otto punti dalla zona retrocessione. Niente panico, ma la valutazione complessiva passa anche da qui.



A Empoli va in scena l'ennesima tragedia della stagione, stavolta con la squadra, che ormai ha staccato la spina, che si arrende al gol di Farias e alle parate di Dragowski, una muraglia che impedisce qualsiasi tipo di gioia. Dal punto di vista strettamente sportivo, la stagione deve andare in archivio il più presto possibile. Accanto a ciò, le promesse di un rilancio sul mercato e un cambiamento a livello dirigenziale. Parole tra gli uffici e nessuna manifestazione pubblica, ma qualcosa cambierà. Resta da capire in qualche forma, in che sostanza e se questo mutamento porterà effetti benefici. Il derby dell'horror, che alimenta le speranze salvezza dell'Empoli, è l'ennesimo punto basso toccato in quest'annata da cancellare.