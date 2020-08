La Fiorentina sta per entrare nel vivo del mercato, con la rosa che dovrà essere rinforzata praticamente in ogni reparto, per arrivare a costruire una rosa competitiva e ambiziosa come vuole Commisso. Un tasto dolente della passata stagione è stato sicuramente il centravanti, con la Fiorentina che non è riuscita a trovare gol dai suoi giovani attaccanti nei momenti cruciali, eccezion fatta per Cutrone a fine campionato.Non bisogna inoltre dimenticare che in viola ritroverebbe quel Kouamè, con cui tanto aveva fatto bene con la maglia del Genoa. Manca ancora l’accordo con l’Herta Berlino, ma è una pista più che plausibile, alla quale vanno aggiunti tutti i tentativi per profili più importanti.il vero sogno di mercato viola, anche se decisamente complicato. Il Gallo ha un contratto in scadenza fra due anni, ma il presidente del Toro non vuole privarsene, soprattutto visto il malumore della piazza. Non è neanche da escludere che i viola stiano lavorando sottotraccia ad altri profili, provenienti da campionati esteri. In casa viola, inoltre,Si valuta l’ipotesi di un prestito, con il Verona che ha già bussato alla porta viola.