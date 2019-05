Il punto di rottura definitivo è stato sancito. La lettera di Diego Della Valle a 'La Nazione' si erge a pietra miliare del rapporto incrinato tra la città e la proprietà. La fazione anti-DV è progressivamente cresciuta nel tempo, così come ha fatto l'astio verso gli imprenditori marchigiani, contestati ininterrottamente ormai da due anni. Nell'ultimo periodo, l'acutizzarsi delle proteste ha fatto sbottare il numero uno viola, proprietario con la maggioranza del club.



«Ora sono io che voglio risposte precise e concrete. Chi grida che dobbiamo andarcene ha dimenticato che «vi avevamo messo a suo tempo la Società a disposizione ma non si è visto nessuno, neanche lo scemo del villaggio»: la Fiorentina è in vendita da anni e i Della Valle, se avessero trovato chi li soddisfa, avrebbero già passato la mano. Il punto di non ritorno, la fine. Diego ha tracciato la linea finale nel rapporto con Firenze. «Assumetevi le vostre responsabilità come noi abbiamo sempre fatto: avete messo in piedi un enorme casino ora gestitelo. Fate vedere a noi cosa sapete fare voi»: un affronto allo zoccolo duro del tifo, che Diego punta dritto e con il quale non vuole più avere a che fare dopo le ripetute offese alla sua famiglia. Che ne sarà della Fiorentina? A stretto giro di posta ci saranno novità sul futuro della proprietà, questo è chiaro. Andare avanti in questo modo è un autogol sportivo e sociale, perché stagioni come quella che va concludendosi sono l'antitesi del fare calcio e del vivere questa passione con serenità. Ripartire da tanti buoni propositi non servirà a niente se ai piani alti non ci sarà chiarezza d'intenti. E soprattutto se il clima rimarrà questo, perché alla base del cattivo rendimento della squadra - che ha mollato mentalmente - c'è anche l'ambiente negativo che gli gira attorno.