Allarme gioco e attacco. Allarme finalizzazione.. Veretout trasforma un rigore netto, concesso ingenuamente da Barella per un fallo su Chiesa, inattaccabile. L'abbraccio paterno di Pioli a 'Fede' testimonia ancora una volta l'armonia che aleggia nel gruppo: "Mister, posso batterlo io?", ma il tecnico gli fa capire come ci siano delle gerarchie. Il gesto che li unisce, anche con il vice Murelli. Davvero bello. Questa è la prima qualità di questa squadra., che in otto minuti si regala la gioia dopo una notte insonne a causa della nascita del figlio Giorgio. Peccato, beffati da noi stessi.. Sì, perché le altre soluzioni non sembrano essere troppo praticabili. Vuoi per la scarsa vena di Gerson, che si eclissa in tempo di record; vuoi per l'appannamento, in fase di possesso palla, negli ultimi venti metri; vuoi per l'assenza di Simeone e Pjaca.Esatto,. Troppo solo in mezzo alle maglie della difesa avversaria: con il Cagliari è stato il turno di Ceppitelli e Pisacane, come in passato è valso per altri. E, sembra, così sarà. Il 'Cholito' non riesce a sbloccarsi, è troppo confusionario in certe circostanze e anche il movimento per la squadra sta diventando una scusa non troppo plausibile. Il gol, più che arriverà, manca: le doti sono ineccepibili, deve migliorare ancora tanto e, per farlo, forse ha bisogno di qualcuno che gli stia accanto, che lo aiuti nel lavoro sporco, che possa dialogarci e farlo rifiatare.come l'insufficienza racimolata nel pareggio del 'Franchi'.. Con il passare dei minuti, la carta Mirallas appariva sempre più necessaria: Pioli ha atteso forse troppo per inserirlo, solamente dopo il pareggio di Pavoletti. Praticando prima la sostituzione, forse, si sarebbe potuto alleggerire la pressione sarda e dare una nuova linfa alle ripartenze, specialmente sfruttando quel vento che ha fatto la differenza nelle due frazioni, specialmente nella prima, quando la Fiorentina era costretta a veder vanificati i propri attacchi a causa del cambiamento di direzione e rallentamento della sfera.La Fiorentina è momentaneamente quinta, in linea con le ambizioni. Q. Al netto dell'anticipo sul gol ai danni di Pezzella, la difesa regge e respinge gli attacchi. E attacca. Il centrocampo, eccezion fatta per Veretout e qualche lampo di Benassi ed Edimilson, deve ancora trovare la giusta quadratura. Con il Torino sarà scontro diretto: la testa deve già essere lì.