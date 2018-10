Due settimane di silenzio intercorrono tra la sterile sconfitta contro la Lazio e la possibilità di tornare ai tre punti in casa con il Cagliari. Un appuntamento infallibile, considerato il trend della Fiorentina in questo avvio di stagione: quattro su quattro in casa, un punto in quattro partite lontana dal ‘Franchi’.



La pausa per la Nazionale ha privato Stefano Pioli di vari giocatori, quasi tutti i più importanti: in tal senso, anche quelli su cui è costretto a lavorare una volta di più. Simeone e Pjaca, ad esempio, divisi tra Argentina e Croazia. Per una difesa che funziona, c’è un attacco tra il vivo e dormiente: vivo grazie a Chiesa, dormiente in attesa dei gol del ‘Cholito’ e delle giocate dell’ex Juventus.



E, mai come in questo caso - sebbene la classifica sia in linea con le attese, perché i risultati raggiunti contro le rispettive squadre riflettono pienamente le valutazioni ‘sulla carta’ - limare i dettagli sarà fondamentale: da qui la differenza tra una stagione di lotta e una esaltante: quest’ultima, quella che la Fiorentina deve ottenere per ritenere soddisfacente fin dal secondo anno di ciclo il percorso intrapreso.



Sono già iniziati i ragionamenti in chiave futura: da ‘Mister Dribbling’ Chiesa che piace alle grandi alle difficoltà sul rinnovo di Simeone, fino all’occhio di Mourinho su Milenkovic. Prepariamoci, sarà dura tarpare le voci.