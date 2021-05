Andare tre volte in vantaggio contro il Bologna, per poi venire rimontati da tre gol identici, è l’ennesima dimostrazione della pochezza tecnica di questa Fiorentina, eccezion fatta per alcuni singoli di assoluto talento. Per Vlahovic e Bonaventura che giocano ad alti livelli, c’è una linea difensiva che non riesce a tenere la posizione e si fa imbucare da ogni pallone rasoterra.Tre punti contro il Bologna avrebbero regalato alla Fiorentina decisamente più tranquillità in ottica salvezza, proiettando la squadra di Iachini a 37 punti, ben lontana dal terzultimo posto.e dovranno sperare che le antagoniste non aumentino i giri.Questo continuare a prolungare l’agonia sta anche limitando il lavoro di chi dovrà costruire la squadra del futuro, con la società intenta ad aspettare il verdetto del campionato., rivoluzionata in lungo e in largo eccezion fatta per pochi giocatori. Commisso e la società, che avevano iniziato a muoversi contattando allenatori del futuro, dovranno mostrare un piano ambizioso e un forte rinnovamento della squadra, non come sembra dei semplici aggiustamenti.