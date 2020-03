Il mondo del calcio, fermo ormai da giorni per cercare di fare fronte all’emergenza dovuta dal Coronavirus Covid-19, ha scoperto da poco che anche l’Europeo, programmato per questa estate, è stato spostato al 2021. La decisione pareva inevitabile, anche perché in quel periodo si cercherà di completare i campionati, ancora senza date per i recuperi, ma che finiranno probabilmente in estate inoltrata.Ora che il pallone ha smesso di rotolare su di un prato verde, si sono interrotte per qualche tempo le polemiche, le idee dei rinnovi di contratto e le speculazioni sul futuro dei giovani giocatori, soprattutto della Fiorentina, che fanno gola a molti top club. Il rinvio dell’Europeo, però, potrebbe scombinare i piani di tante squadre. La competizione internazionale rinviata di un anno, sostanzialmente, porta a grandi riflessioni da parti dei giovani viola, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli su tutti.Se Chiesa, dopo i tanti rumors sulla sua partenza, può scegliere di rimanere in viola per arrivare all’Europeo da protagonista, chi dovrà consacrarsi per avere una maglia da titolare è il numero 8 viola, Gaetano Castrovilli.Anche su Castrovilli ci sono gli occhi di tutti i top club italiani, ma la Fiorentina sta pensando di costruire una squadra di alto profili intorno a lui, che è molto legato alla società di Commisso, e può finalmente diventare un protagonista assoluto del nostro campionato.