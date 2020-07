Ennesima sconfitta per 2-1 all’Olimpico di Roma, arrivato in maniera diversa, ma comunque molto frustrante per la Fiorentina. I viola, dopo il rigore regalato a Caicedo, per riaprire una partita ben giocata e con un Ribery capace di segnare un gol gioiello,. Oltre al fatto che il contatto tra Terracciano e Dzeko arriva dopo il tiro del bosniaco, ampiamente fuori, e che il portiere viola non può scomparire dopo aver cercato di chiudere la porta,, soprattutto perché, in una partita di grande sofferenza, vedersi fischiato contro un rigore così lascia davvero l’amaro in bocca e l’idea di disparità nei giudizi. I viola, a dire il vero, avevano giocato tutto fuorché una buona gara, con Iachini che sta continuando a schierare la formazione solo ed esclusivamente per difendere, cercando di portare a casa almeno un punto.è l’esempio lampante di quanto questa Fiorentina abbia bisogno di una rivoluzione.. Sprecare così tanto il materiale umano a disposizione, per nascondersi dietro al dato della miglior difesa della ripresa del campionato, fa venire solo rabbia, a testimonianza che questo gruppo avrebbe meritato qualcosa in più di quanto ha raccolto.