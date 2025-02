Violamania: Ferrari avverte Palladino. Confermato in panchina, ma già col Lecce rischia

Getty Images

Fare peggio della partita contro il Como era difficilissimoBasta raccontare i numeri che il Verona si portava dietro fino alla sfida di ieri per comprendere anche solo parzialmente il brutto tonfo fatto dai viola. 54 (cinquantaquattro!) goal subiti, ben nove in più della seconda peggior difesa del campionato, zero gol segnati in casa da inizio dicembre. Per Palladino e i suoi è statain un momento estremamente delicato.Sul banco degli imputati c'è finito, di nuovo Raffaele Palladino, che si è encomiabilmente di nuovo preso tutte le responsabilità nel post partita. Ma se la società ha fatto informalmente sapere che la sua posizione non è a rischio, le parole del dg Ferrari nel pre partita ("Squadra rinforzata, ora aspettiao i risultati") hanno fatto capire che se non dovesse esserci un'inversione di tendenzaprossimo contro il Lecce. Difficile smentire il dirigente gigliato, anche se resta curiosa la scelta di non acquistare un vice Kean, ed è per questo che adesso Palladino non può più permettersi debacle come nelle ultime due uscite.

- Le maggiori perplessità sono quelle relative al modulo. Per quale motivo, in una squadra che non può contare su esterni puri, il tecnico continua a proporre il 4-2-3-1? Inoltre, la scelta di adattare sistematicamente calciatori in posizioni diverse dal ruolo naturale continua a stridere, viste le evidenti difficoltà della squadra a creare gioco. La Fiorentina, insomma, da Verona non si porta via nessuna buona notizia. Anzi, solo due: che Kean sta bene e che Valentini (migliore in campo ieri pomeriggio) è davvero un bel difensore. Per il resto Palladino raccoglie i cocci, conscio che