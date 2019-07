Nonostante il muro alzato da Pradè e Barone, che continuavano a parlare di 10 agosto come data per l’inizio delle trattative in entrata, la giornata di oggi segna una svolta cruciale nel mercato viola. Dopo oltre un mese di immobilismo, dove si è parlato solo di cessioni e mal di pancia dei giocatori, gli uomini mercato viola hanno dato la prima sferzata, iniziando a costruire la squadra del futuro. Il doppio arrivo di Boateng e Lirola dal Sassuolo, è il primo importante tassello per costruire la squadra da dare a Montella, che come ribadito più volte, vuole essere competitiva.



LIROLA- La Fiorentina ha finalmente concluso il trasferimento di Pol Lirola, dopo una lunga trattiva con il Sassuolo, riuscendo a portare sulle rive dell’Arno quello che era il primo grande obbiettivo per la sessione estiva. Con il terzino spagnolo si conclude un pacchetto difensivo che, salvo sorprese, dovrebbe essere composto anche da Pezzella, Milenkovic e Biraghi, con Dragowski a difendere i pali. Insieme a Lirola è arrivato in viola anche Kevin Prince Boateng, duttile freccia all’arco di Montella, capace di portare grinta e qualità al giovane gruppo che inizia a prendere forma.



NAINGGOLAN- La suggestione che ha scaldato i cuori viola, però, porta al Ninja dell’Inter, Radja Nainggolan. Il centrocampista, che Antonio Conte ha escluso dal suo progetto tecnico, non vuole lasciare l’Italia e la sua famiglia, sognando un ritorno al Cagliari, squadra che lo ha cresciuto. La Fiorentina però si è inserita, avviando contatti con club e giocatore, vedendo nel centrocampista belga il gioiello da aggiungere ad una rosa in costruzione. L’Inter l’ha pagato circa 40 milioni solo un’estate fa, ma i rapporti tesi con l’ambiente e la voglia di cambiare aria potrebbero alimentare i sogni della Fiorentina.