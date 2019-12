La Roma è stata fatale per Vincenzo Montella, che dopo un filotto da far rabbrividire è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Fiorentina. Non erano bastate le sconfitte contro Lecce, Verona e Torino, così come non era bastata l’assenza di vittorie dal 30 ottobre. Serviva l’ennesima umiliazione casalinga, contro la squadra di Fonseca che ha giocato una grande partita, per questo divorzio tanto atteso. La Fiorentina rimane adesso con tante incertezze e dubbi, ma un dato rassicurante, l’orribile 2019 è calcisticamente finito, e dopo un anno solare così deludente sul campo, non ci si può che rialzare.



NUMERI - I numeri di Vincenzo Montella, dopo la drammatica fine della scorsa stagione, sono quantomai negativi, a partire dai punti, che sono 17 in 17 gare, che costringono la Fiorentina a guardare indietro verso la zona retrocessione. Le vittorie in campionato sono solo 4, 5 i pareggi e 8 le sconfitte, con una differenza reti di -7, semplicemente un piccolo dramma, sportivamente parlando. Servirà un decisivo e forte cambio di rotta per la Fiorentina, che deve rialzarsi e riprendere un cammino di risultati durato solo poche settimane, per cancellare lo spettro della retrocessione.



TEMPO - Vedendo però il filotto negativo è giusto fare delle riflessioni su come sarebbe stato meglio investire in maniera diversa il tempo che la Fiorentina ha avuto a disposizione. La società ha avuto più volte la possibilità di esonerare Montella, continuando a rimandare un momento che non volevano arrivasse, ma che si capiva fosse diventato inevitabile. Il nuovo allenatore, che verrà comunicato a giorni, avrà solo il breve tempo che va da Natale al 6 Gennaio per riplasmare la Fiorentina, con l’unico obbiettivo di vincere sul campo del Bologna il giorno dell’Epifania.