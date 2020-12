La Fiorentina era chiamata a vincere a tutti i costi contro il Genoa, per provare a risollevarsi in classifica e invertire una rotta decisamente pericolosa, ma non è riuscita nel suo intento. La partita contro il Grifone è stata la classica gara della paura, con due squadre in evidente crisi che hanno provato a risollevarsi, uscendo comunque, chi per un verso chi per l’altro, scontente.Prandelli ha più volte parlato di come la Fiorentina sia una squadra con tanta paura addosso, dicendo anche che aveva insegnato ai suoi ragazzi a combatterla. Ecco nella gara di ieri si è visto come, nonostante tutte le avversità del caso, la Fiorentina sia riuscita a sovvertire una gara che sembrava tragicamente compromessa, mettendo un mattoncino importante nella crescita del gruppoLa squadra di Prandelli, ad onor del vero, ha mostrato sprazzi di gioco nel secondo tempo, meritando sicuramente più degli ospiti, anche pensando ad un gol annullato a Bonaventura per un presunto contatto con Lerager che lascia molti dubbi. Sotto il profilo del gioco ci sono stati dei miglioramenti, pur rimanendo sterile per larghi tratti di gara,