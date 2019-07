Ufficialmente iniziato il “Sogno americano” per la Fiorentina, catapultata in un mondo tutto nuovo. Il vento del cambiamento ha iniziato a soffiare da quando Rocco Commisso ha comprato la società viola, prelevandola dalle mani dei fratelli Della Valle, riaccendendo subito l’emozione dei tifosi. Il neo patron ha subito dato nuovo smalto alla squadra viola, riuscendo ad iscriverla alla International Champions Cup, prestigioso torneo internazionale che si gioca proprio negli USA. Chivas, Arsenal e Benfica le avversarie dei viola, che sono già atterrate a Chicago.



ENTUSIASMO- La squadra viola sta ancora vivendo un vero e proprio sogno americano, catapultati in un realtà tutta nuova, con addosso tutto l’entusiasmo della piazza, che sta finalmente sognando di avere una squadra competitiva e vincente. Proprio come successe nel 2015, quando i viola disputarono l’ICC e misero in mostra campioni come Rossi, Gomez, Alonso e Borja Valero, che tenevano svegli i tifosi viola fino a tarda notte, pur di vedere i loro beniamini.



MERCATO- Tiene comunque banco in casa viola il mercato, visto che la rosa che si trova in America in questo momento verrà fortemente rivoluzionata. Il giocatore più vicino ai viola in questo momento è Pol Lirola, terzino del Sassuolo che finalmente coprirà lo spazio vuoto del terzino a destra. Il centrocampo è ancora orfano del Play che Montella vuole, ma Pradè è all’opera per riempire la casella. Nei prossimo giorni, inoltre, ci sarà il fatidico incontro tra Commisso e Chiesa, dove si stabilità il futuro del gioiello di casa viola.